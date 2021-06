Järva-Jaani võõrustab mitut jalgrattavõistlust

Järva-Jaani suusa- ja rattaklubi juht Teet Kallakmaa tunnistas, et võistlusteni jäänud paar nädalat on täis tihedat sebimist. „Ajasin lati kõrgele – peaauhind on 1000 eurot," ütles Kallakmaa.

„Elektrooniline registreerimine on olnud nädal aega avatud, praegu olen kirjas üksi," ütles Kallakmaa pärast juuni esimeses pooles toimunud Erika rattaralli lõpetamist. „Huvilisi on palju, samal päeval on ka Tour de Rõuge, suured maastikuhundid on seal. Rattavõistlused langevad kokku, sest kolmandik grupisõitudest jäi ära – koroonaga sai kuu aega teha vaid eraldistarte. Proffidele on võistlusi olnud, harrastajatele oli Erika rattaralli sel hooajal esimene grupisõit."

Mullu toimus nende klubi eestvedamisel neli rattaüritust. „Sel aastal korraldame aga rattavõistluse, mille sarnast pole Eestis varem tehtud. 27. juunil on ühel ajal kolm võistlust," ütles Kallakmaa ja tutvustas 1. rattavahetusega sõitu. Kell 12 stardib Järva-Jaanis Võllastel kümnemeetrise vahega asfaldi peal Järva-Jaani rattaralli (35 km) ja heinamaal Järva-Jaani rattamaraton (48 km). Tunni aja pärast finišeerib rattaralli võitja, teine, kolmas, saavad auhinnad ja lähevad koju. Pooleteise tunni pärast on viimanegi rattaralli sõitja lõpetanud.

Pool tundi hiljem tuleb metsast esimene rattamaratoni sõitja. „Nüüd on tal võimalus, kas ta lõpetab rattamaratoni ja läheb koju, või vahetab vahetusalas ratta ja sõidab veel 35 kilomeetrit mööda asfalti – märgistus ja turvajad on teel olemas. Ehk ideaalis on tal võimalus võita kaks võistlust – rattamaraton ja rattavahetusega sõit," selgitas Kallakmaa.