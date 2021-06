Järva mehed asusid Iraagis teenistusülesandeid täitma

„Võitlejad on üllatavalt hästi kohanenud kohaliku kliimaga ja rutiiniga. Esimesed päevad olid üsnagi keerulised, sest uut informatsiooni, eelkõige side- ja planeerimisvahendite kohta, tuli palju peale," ütles väekaitserühma ülem leitnant Sven Luik. „Kõik oli vaja omandada nelja päeva jooksul, et saavutada kiiresti lahingvalmidus ja olla valmis ülesandeid täitma. Nüüdseks on uued tööriistad juba käepärased ning esimesed ülesanded ka täidetud."