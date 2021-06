Järva Teataja online-artiklis 12. juunil 2021 «Tänavaehitus paljastas keskaegse kultuurkihi ja vallikraavi» väidetakse, et Suur-Aia ja Vainu tänava ristmiku lähedalt kaevamistöödega välja tulnud Paide linna keskaegne vallikraavi osa on olnud jälgitav ka kaartidelt. Nii see ei ole. Paide linna vallikraavi on kujutatud üksnes kahel kaardil: S. Waxelbergi kaardil aastast 1683 ja 1692. aastaga dateeritud Paide linna kruntide kaardil. Waxelbergi kaart on lisatud ka ajaleheartiklile.