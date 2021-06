Jaanilõkked otsivad valvureid – registreeru ja võida auhind!

„Lõkkevalvuri ülesanne on jälgida, et lõkke tegemisel järgitaks tuleohutusnõudeid ja seltskonnal oleks lõkke juures turvaline olla. Valvur hoiab silma peal ka jaaniseltskonnal, hoolitseb selle eest, et seltskond järgiks ohutusreegleid ning kui tähistamine lõppeb, kustutab valvur lõkke,“ rääkis Päästeameti ennetustöö osakonna ekspert Sandra Repp.

Kuna juunikuu on pakkunud suviseid soojakraade ja võrdlemisi vähe sademeid, on loodus tuleohtlik. Seetõttu on ülimalt oluline, et iga lõkke tegemisel peetaks kinni lihtsatest näpunäidetest. „Lõke tuleb teha hoonetest, metsast ja põlevmaterjalist ohutusse kaugusesse – see kaugus sõltub eelkõige lõkke suurusest, kuid vähim ohutu kaugus peab igasuguse lõkke puhul olema vähemalt kaheksa meetrit. Lõke tuleb teha ettevalmistatud pinnasele ning lõkke ümbrus tuleb hoida süttivast materjalist puhtana. Tuld tohib teha ainult tuulevaikse või tuuletu ilmaga ja kindlasti tuleb lõkke lähedal hoida esmaseid kustutusvahendeid – abiks on ämbritäis vett või tulekustuti,“ selgitas Repp ning lisas, et lõkkes võib põletada ainult puhast puitu ja paberit. Lõket ei tohi jätta hetkekski järelevalveta.