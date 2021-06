„Reisijate arv nii lähi- kui ka kaugliinidel on viimastel nädalatel tugevasti kasvanud. Kui piirangute perioodil välditi ka riigisisest reisimist, siis nüüd on inimesed taas liikuvamad. Alates mai keskpaigast ehk viimase kolme-nelja nädala jooksul on sõitjaid olnud umbes poole rohkem kui seni,“ selgitas Elroni müügi- ja arendusjuht Ronnie Kongo.

Kongo sõnul tehti üle Eesti maikuus Elroni rongidega enam kui 546 000 rongisõitu, mis on ligi 60% rohkem kui möödunud aastal samal ajal.

„Alates aasta algusest on viie kuuga tehtud 2,1 miljonit sõitu, mis on võrreldes eelmise aasta sama ajaga 8% vähem. Mõju on avaldanud nii koroonapiirangud kui ka sellest tingitud töö- ja liikumisharjumuste muutumine,“ sõnas Kongo. „Peamine põhjus on siiski eelmise aasta kõrgem võrdlusbaas – siis jäi selle perioodi sisse veel kaks nö normaalset kuud, kui viirus meie igapäevaelu veel ei puudutanud.“

Ta tõi esile, et igapäevased rongisõitjad on nentinud, et linnalähiliinidel on rongiliikluse suurimaks eeliseks aja kokkuhoid ning ummiku- ja stressivaba sõit, kaugliinidel jällegi võimalus reisiaega kasulikumalt kasutada kui autosõidul seda teha saaks. „Rongis on tagatud pideva väliõhu juurdevooluga ventilatsioon, istmed ja nende vahed laiemad ning võrreldes teiste ühissõidukitega on võimalik ka ringi liikuda,“ sõnas Kongo.

Reisijate arvu erinevatel liinidel jälgitakse pidevalt, et tagada populaarsematele väljumistele ka võimalusel pikemaid rongikoosseise.