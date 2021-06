Jaaninädal toob Paidesse enneolematu melu, aga ka liikluspiirangud

Alates kella seitsmest õhtul on kõigil soovijatel võimalus jälgida paraadi peaproovi Paide keskväljakul. Juhime tähelepanu, et korraldajad võivad siiski mõnel juhul tänavatel liikumisi piirata. 20.30 toimub Paide linna jaaniõhtu tasuta kontsert Vallimäel, galakontsert "Mis värvi on armastus" pühendusega Uno Loobile. Lisaks tuleb lavale Kaitseliidu Tallinna maleva rokkbänd "Mustad Kolonelid". Süüa-juua pakub Wittensteini suvekohvik. Külastajate ohutuse tagamiseks lastakse alale kui 1000 inimest, mistõttu jagatakse Vallimäele sisenejatele käepaelad. Muinastule süütamine toimub kell 22 ning jaaniõhtu tähistamine jätkub südaööni.