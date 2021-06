Päästjate ülesandeks oli kasta õueala, mis viimaste päevadega on muutunud väga kuivaks ja tolmavaks. Nii tuligi lasteaia direktor Angela Lõhmuse sõnul lasteaiaperele mõte, et kui Türi komando mehed nõus on, võiks nad tulla ja õueala kasta, pakkudes maapinnale ja murule vähegi leevendust. Kuna väikeses linnas tunnevad kõik kõiki, levis sõna lasteaia murest päästekomandoni ja reede ennelõunal manööverdaski lasteaia väravast sisse paakauto ning õuealal parasjagu olnud laste rõõmuks lasi kuuldavale ka lühikese törtsu signaali.