Päästeamet: kuuma ilmaga pea meeles enda ja lähedaste ohutust

„Jaanieelne nädalavahetus toob Eestimaale suvised kuumakraadid, mis meelitavad õue head ilma nautima. Selleks, et kuumus liiga ei teeks, tasub kanda heledaid riideid ja peakatet. Keskpäeval, mil ilm on kõige kuumem, tasub püsida varjus. Suletuna tasub hoida ka eluruumide aknad, sest väljas olev õhk on palavam kui tuba. Palavaga tasub juua rohkesti vett, sest keha vedelikukadu on suurem kui tavaliselt,“ rääkis Päästeameti vastutav korrapidaja Meelis Mesi.

Lisaks iseenda ohutusele tuleb silmas pidada ka lähedasi. „Kindlasti tasub hoolitseda ka selle eest, et eakad lähedased ei sattuks palavaga hätta. Unustada ei tohi ka lemmikloomi. Kui olete autoga liiklemas, siis pidage meeles, et päikese käes seisva auto temperatuur tõuseb loetud minutitega. Seetõttu ei tohi suletud akendega autosse jätta ei lapsi ega lemmikloomi,“ lisas Mesi.

Kuna viimastel nädalatel on ilm pakkunud rohkesti soojakraade, kuid väga vähe sademeid, on loodus tuleohtlik. Ilmateenistuse tuleohukaardi andmetel valitseb praegu Eestis keskmise ja suure tuleohuga aeg. Seetõttu tuleb ilusat ilma nautides järgida kõiki tuleohutusreegleid, sest praegustes oludes piisab tulekahju puhkemiseks vähesest.

„Lõke tuleb teha hoonetest, metsast ja põlevmaterjalist ohutusse kaugusesse – vähim ohutu kaugus peab igasuguse lõkke puhul olema vähemalt kaheksa meetrit. Lõke tuleb teha ettevalmistatud pinnasele ning lõkke ümbrus tuleb hoida süttivast materjalist puhtana. Tuld tohib teha ainult tuulevaikse või tuuletu ilmaga ja kindlasti tuleb lõkke lähedal hoida esmaseid kustutusvahendeid – abiks on ämbritäis vett või tulekustuti. Lõket ei jäeta hetkekski järelevalveta,“ kordas Meelis Mesi üle ohutu lõkke põhireeglid ja lisas, et vähimagi kahtluse puhul tasub tuletegemine jätta aega, kui tuleohu tase on madalam.

Ohutust tuleb meeles pidada ka suviseid veemõnusid nautides. „Suplema tasub minna juba eelnevatest aastatest tuttavasse kohta. Kindlasti tasub ujuma minna koos sõbra või lähedasega, et vajadusel oleks abi lähedal. Kõige kindlam on ujuda kalda lähedal nii, et jalad põhja ulatuksid. Iseäranis tähelepanelikult tuleb rannas jälgida lapsi, sest nende ohutunnetus on sageli nõrgem kui täiskasvanutel. Seetõttu tuleb lastele juba aegsasti selgitada ka veega kaasnevaid ohte,“ ütles Päästeameti vastutav korrapidaja. Unustada ei tohi tõsiasja, et alkohol ja vesi ei käi kokku – suplejale võib saatuslikuks saada isegi väike kogus lahjat alkoholi.