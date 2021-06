Töövarjupäev pakkus üllatusi

Grete Roos ja Marta-Ann Grossfeldt Albust varjutasid vallavanem Arto Saart ja alustasid tööpäeva Järva-Jaanis, kus Saar ja kultuuritöö spetsialist Ülle Müller rääkisid vallavalitsuse ja ametnike tööst, valdade ühinemisest ja eelarvest, mis on ca 16 miljonit eurot (täpsustuseks võib öelda, et koos finantseerimis- ja investeerimistegevusega on see koguni 25 miljonit eurot).

Veel käisid nad Kareda teeninduskeskuses ja kohtusid vallasekretäri abi Jaanika Aavaga, Imavere teeninduskeskuses vallasekretäri abi Aere Palloga, kes oli ametis eelmisel päeval toimunud vallavolikogu protokolli koostamisega, said kuulda Imaveres asuvast Eesti Piimandusmuuseumist ja saeveskist ning põikasid läbi ka tuttuue üürimaja juurest. „See on väga ilus," ütles Grete.

Koigis nägid nad sealset teeninduskeskust ja Vaol kuulsat sauna. Marta-Ann tunnistas, et ringkäik tekitas valla töö vastu rohkem huvi ja Grete lisas, et huvitavad asjad on tihti ka rasked.

Abivallavanemat Toomas Tammikut varjutasid Aleks Homin Aravetelt ja Mari-Leen Talpas Albust. Koos käidi Väinjärve ääres tutvumas alaga, mis rajati selleks, et kalamehed saaksid järvedele paatidega parema ligipääsu, paate vette lasta ja paadikärudega manööverdada. Mari-Leenile jäi meelde, et sellega pole kõik korras (Tammik täpsustas, et graniidisõelmete kiht on saanud liiga paks, mistõttu on pind ebatasane – seda tuleb parendada). Veel vaadati abivallavanema koostatud tabelit Järva vallale kuuluvatest korteritest. Aleksile jäi meelde, et kortereid oli 94. Veel vaadati koos üle saabunud e-kirjad ja loeti läbi üks valla kodulehele minev artikkel. Mõlemad noored olid Koeru teeninduskeskuses esimest korda, neile tundus see ilus ja puhas. Abivallavanema tööd hindasid nad pigem keeruliseks – tööd tundus olevat palju.

Spordi ja rahvatervise spetsialist Jaak Tammikut varjutasid Karl-Kristjan Tõruke ja Martin Hendrikson samuti Albust. Koos käisid nad Koeru terviseradadel, uudistasid Koeru vastremonditud võimlat ja Väinjärve. Veel sõideti Koiki, kus nädalavahetusel toimuvad Kalle Saksa mälestusvõistlused korvpallis – sinna viidi auhindu.

Kultuuritöö spetsialisti Ülle Mülleri töövari oli Marten Piirsalu Järva-Jaanist, kellele oli kõik huvitav, sest tema alles kolis Järva valda. Koos käidi külas Vello Kallandil ja tutuvuti tema talumuuseumiga.