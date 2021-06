Paide lasteaia Lillepai maja. Pilt on illustratiivne. FOTO: Dmitri Kotjuh

PAIde lasteaia õpetajad pöördusid Paide linnapea poole, et paluda pärast rasket koroonaaega enda puhkuseaja pikendamist. Linnapea Priit Värk ütles, et lasteaednikele pikema puhkuse andmine on arutlusel, kuid asendajate palkamiseks linna eelarvas raha ei ole.