Homse paraadi ootus algab täna õhtul peoga

Homme koondab võidupüha tähistamine ja paraad kogu Eesti tähelepanu Paidele. «Ei meenu, et peale Paide mõni maakonnalinn oleks saanud au olla nii vabariigi aastapäeva kui võidupüha tähistamise keskmes,» ütles Paide linnapea Priit Värk tähtsa sündmuse eel ja kinnitas, et Paide on paraadiks valmis.