Türi raamatukogu direktor Astrid Karpender on uute ruumide üle õnnelik. «Mitte et enne oleks motivatsiooni vähem olnud, kuid nüüd olen tõesõna väga rõõmus meie uute ruumide ja avaruse üle,» lausus ta.

Eraldi on saal ilukirjandusele, teatmekirjandusele, laste- ja noortekirjandusele ning huvilisi ootab ka kunsti- ja käsitöötuba. Ajakirjandusväljaanded asuvad suures saale ühendavas koridoris, kus lugejaid ootavad abivalmis ja rõõmsameelsed teenindajad. «Ma ei saa öelda, et kõik on täielikult valmis. Mõni viimistlusega seotud detail tuleb aegamööda, kuid põhiline on siiski korras,» lausus Karpender.