Võistluste peakorraldaja Taiga Lauri sõnul polnud asi sugugi võitmises ja võistlemises, vaid ikka toredas koosolemises. Muidu on ikka õpetajad need, kes peavad kõike korraldama, nüüd korraldati midagi ka neile.

Võistlusülesanded olid igaühele kontimööda ja nõudsid kohati just meeskonnatöö oskust. "Seda läks vaja näiteks suvises uusatamises ja klotside ämbrisse tõstmises. Osavus tuli võistlejail mängu õngitsemises, veepommi loopimises ja Mölkky mängus. Huumor aitas roosade kepphobustega kappamises ja teadmised täringumängus," loetles ta.

Taiga Laur märkis, et tahtis õpetajad sellises lustlikus suvepärvade vormis sportima kutsuda juba eelmisel kevadel, kuid kuri haigus lõi kõik plaanid segamini. "Sel aastal ajastus sobis ja tegingi asja ära," märkis ta.

Nii Taiga Laur kui ka paljud teised osalised avaldasid pärast meeleolukat päeva arvamust, et see tava võiks jätkuda. Kas see mõte leiab veelgi laialdasemat toetust ning kes ja kuidas hakkab seda korraldama, tuleb veel mõelda ja täpsemalt paika panna.