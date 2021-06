PAIde lasteaia õpetajad pöördusid Paide linnapea poole, et paluda pärast rasket koroonaaega oma puhkuseaega pikendada. Linnapea Priit Värk ütles, et lasteaednike pikem puhkus on arutusel, kuid asendajate palkamiseks linna eelarves raha ei ole.