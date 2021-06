Koroonavaktsiinid tulid kodule lähemale

Vee perearstikeskuse pereõde Merit Vaarma ütles, et täna süstivad nad ära 140 doosi Pfizer Biontechi ja Jansseni vaktsiine. "Rohkem on küsitud Jansseni vaktsiini, sest see on ühedoosiline ning annab inimestele kiiremini vabaduse liikuda," põhjendas ta. Pfizeri vaktsiini puhul tuleb teist doosi oodata kuus nädalat.

Eelmisel pühapäeval süstisid Vee perearstikeskuse töötajad 120 doosi vaktsiine. Selleks kulus neil umbes paar tundi. Vaarama sõnul pole kogused küll suurlinnade vaktsineerimiskeskustega võrreldes suured, kuid see on oluline abi neile järvalastele, kes ei saa vaktsineerima mõnda teise linna sõita.

Samas käiakse Paides süstimas ka mujalt Eestist. Eelmisel korral tuldi näiteks Tallinnast, Viljandist Pärnust ja mujaltki.

Paides rentis Vee perearstikeskus süstimisteks ruumid Pärnu tänav 67 majas, kus on piisavalt ruumi, et süstimisjärgselt kümme minutit oodata.

Täna Paides vaktsiinidoosi saanud Krista Kööp ütles, et tuli süstima küll Tallinnast, kuid tema juured on Järvamaal. "Oleme praegu Oisus ja see on ju siin samas," märkis ta.

Kui Kööp varem vaktsineerimisaegu vaatas, oli neid saada vaid Narvas ja seda ka varajastel hommikutundidel, mis oleks vaktsineerimamineku teinud kahepäevaseks ettevõtmiseks. "Paidesse oli palju mugavam ja kodusem tulla," sõnas ta.

Süstimisajad täitusid tänaseks Merit Vaarma ütlust mööda paari päevaga. Paljud avastavad alles veebiregistratuuri minnes, et ka Paides on süstimiseks võimalus olemas. Vaktsineerimiskeskuste avamise järel levis ju teave, et Järvamaal ei saa ennast mujal koroona kaitseks süstida kui perearstide kaudu, kes saavad vaktsiini vaid väikestes kogustes eakatele ja riskirühma patsientidele. Nüüd on olukord muutunud.

Vaarma sõnul jätkuvad vaktsineerimiskeskuses süstimised ka juulis. "Ainult, et nüüd vahetame pühapäevad reede õhtupoolikute vastu välja," lausus ta.

Järgmine süstimine ongi 2. juulil ja sinna on juba kõik 140 aega täitunud. 9. juuli vaktsineeimisajad lähevad veebiregistratuuri üles esmaspäevast. "Ni, et kel soovi, saavad uue nädala hakul kiirelt tegutseda," sõnas ta.

Kõige mugavam on end koroona vastu vaktsineerimisele kirja panna veebriregistratuur.ee kaudu. Seda saab teha ka digilugu.ee vahendusel, kuid seal võib see võtta kauem aega ja olla natuke keerulisem.