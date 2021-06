Biojäätmete kogumine on samm rohevalla poole

Rõõm on teada, et omavalitsused räägivad üha rohkem rohevalla kontseptsioonist. Soovime olla säästlikumad, saastame vähem, toetame uute ringmajandusmudelite arengut. Need on olulised eesmärgid, kuid mida see tähendab? Ainult meeldivalt kõlavast loosungist jääb väheks, tuleb seada selge tegevuskava, mis viib meid soovitud lõpptulemusteni.