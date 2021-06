Koroonavaktsiinid tulid kodule lähemale

Vee perearstikeskuse pereõde Merit Vaarma ütles, et pühapäeval süstisid nad veidi üle 140 doosi Pfizer Biontechi ja Jansseni vaktsiini. «Rohkem on küsitud Jansseni vaktsiini, sest see on ühedoosiline ja annab inimesele kiiremini vabaduse liikuda,» lausus ta. «Pfizeri vaktsiini puhul tuleb teist doosi oodata kuus nädalat.»