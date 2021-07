Trikoos noormees istutati WC-potiga ringristmikule

Mehel oli seljas maadlustrikoos, käes ruupor ja silt, mis kuulutas „Lõbu on läbi” (inglise keeles- toim) ning asjaosaline istus WC-potil.

Kummalisse loosse tõi selgust Järvamaal toitlusäriga tegelev Kaido Lepik, kes selgitas, et tegemist oli poissmeeste peo ühe osaga. „Alguses soovisime minna Olerexi ringristmikule, kuid et see oli pärasalt kõrge rohuga, siis lõpuks kolis tulevane peigmees hoopis Maksimarketi juurde,” kirjeldas ta.