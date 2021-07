VIDEO: Mänguhimuline karupoeg tuuseldas rajakaamerat

Koeru Noortemaja noorsootöötaja Gordon James Lightbody ütles, et alguses arvas ta, et lapsed on kaameraga mänginud, kuid hiljem videot vaadates selgus, et rajakaamera avastas hoopis karupoeg koos emaga.

Videost on näha, et noor mõmmik uudistab kaamerat nii käpa kui koonuga ning see pakub talle sedavõrd palju põnevust, et kaamera saab korralikke obadusi. Samuti on videost hetkeks näha karuema.