Kirna seltsimaja vahetas omanikku

MTÜ Kirna esindajad Tuuli Org ja Reimo Lilienthal kinnitasid, et hoone jääb avalikku kasutusse. “MTÜ Kirna kavatsus on jätkata hoones kogukondlike teenuste pakkumist ja oma tegevusega aidata kaasa nii kohaliku kogukonna ühistegevuste jätkumisele kui ka Türi valla kui külastuskoha üle-eestilisele tutvustamisele. Samuti saame pikendada seltsimaja kasutuselevõtuga sündmuste korraldamise hooaega. Leiame, et Kirna keskuse puhul on tegemist ideaalse kohaga üle-eestiliste seminaride ja koosolekute pidamiseks. Seltsimaja, mõisa peahoone ja mõisapark võiksid ideaalis töötada sünergias, mis tekib nende omavahelises optimaalses integratsioonis.“