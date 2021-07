Kunstliku viljastamise abil sünnib üha enam lapsi

Kõigist elussündidest moodustab see viis protsenti. Sealhulgas IVF ja ICSI meetodi kasutamise järel sündis 499 last, mida on 10 lapse võrra rohkem, kui aasta varem. 2019. aastal teostati kõige enam protseduure (3230 viljastusravi tsüklit), seega sündinud laste arv kasvas 2020. aastal.