Eesti Kergejõustikuliidu presidendi Erich Teigamägi sõnul ootab siinne kergejõustiku kogukond saabuvaid nädalaid suure elevusega. „On erakordne ja ajalooline aeg, sest kahel järjestikusel nädalavahetusel toimuvad just Tallinnas Kadrioru staadionil selle aasta Euroopa kergejõustiku kaks kõige suuremat sündmust – U23 EM ja nädal hiljem U20 EM. Kohal on nende vanuseklasside tänased tipud ja tulevased tähed. Kutsun kõiki omadele kaasa elama!” ütles Teigamägi.

2021. aasta kergejõustiku U23 ja U20 Euroopa Meistrivõistluste rahvusvahelised ametlikud partnerid on Spar ja Le Gruyère, ringhäälingu partner on Eurovision ning ametlik koostööpartner on Mondo. Võistluse toetajad on Audi, Kalev, NIKE, Postimees, SYNLAB, Tradehouse, Utilitas ja Värska Vesi. Võistlusi korraldab Eesti Kergejõustikuliit koostöös Euroopa Kergejõustikuliidu, Tallinna linna ja Kultuuriministeeriumiga.