Raamatukogu hakkab sõitma lugejate juurde

Järva vald on raamatukogude poolest üks rikkamaid maaomavalitsusi Eestis, kus asub 15 raamatukogu. Nüüd on neile lisandunud buss, mis on raamatusõpradele suur lisandväärtus. See, et mõnda väikesse külla, kus pole poodi ega pangaautomaati, vurab lugemisvara täis buss, näitab raamatukogu tugevust olla lugejate lähedal.