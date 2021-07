Just ekspressliinist nr 724 on viimase paarikümne aastaga välja kasvanud Eesti populaarseim bussiliin Tallinn-Tartu „Täistunni Ekspress“, mis tippajal on sõitnud mõlemas suunas 17 korda päevas ning koos pooltunni väljumistega koguni 32 korda päevas. Tänu koroonaepideemia taandumisele on Lux Express sel kevadel ja suvel liini aktiivsuse pea maksimaalses mahus taastanud, et reisijad saaksid nautida taas mugavaimat ja turvalisemat võimalust Tallinnast Tartusse reisimisel.