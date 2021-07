Klavan märkis, et tal oli pakkumisi ka välismaalt, kuid ta võttis pärast Itaalias lõppenud hooaega viis nädalat mõtlemisaega ja käesoleval nädalal otsustas, et tema karjäär jätkub Paides. «Tundub, et hing ihkas koju tagasi tulla,» ütles ta. «Eks pidin valmis mõtlema, kas mul on veel motivatsiooni. See võttis aega, aga nüüd olen kindel, et mul on motivatsiooni ja see on sajaprotsendiline.»