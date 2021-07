Keskkonnaministeeriumi asekantsleri Kaupo Heinma sõnul on jäätmete liigiti kogumisel mõte, kui nendest toodetakse uusi materjale või tooteid. „Tihti tuuakse liigiti kogumisega mittetegelemise ettekäändeks, et nagunii pole jäätmetega midagi peale hakata. Meil on tõesti sellega mitmete jäätmete osas probleeme ning seetõttu on vajalik teha uusi ja kulukaid investeeringuid. Kahjuks pole investeeringud alati ise ära tasuvad ning sestap peab riik toetustega appi tulema,“ lausus Heinma.