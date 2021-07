"Roosna-Allikut läbiva tee rekonstrueerimine on näide sellest, kuidas ühel ressursimahukal tegevusalal ehk teedeehituses juurutada ringmajanduse põhimõtteid," lausus TREV-2 Grupi juhatuse esimees Sven Pertens. "Hetkel on tegemist küll veel testlõiguga, kuid usutavasti juba lähitulevikus saame bituumenikasutust vähendava uuendusliku tehnoloogia kasutusele võtta Eesti teedeehituses laiemalt."

TREV-2 Grupi juhatuse esimees Sven Pertens märkis, et kui taaskasutatud plastikut sisaldav asfaldisegu muutuks lähiaastatel Eesti teedeehituses tavapäraseks praktikaks, looks see võimaluse ka Eestis tekkivaid plastjäätmeid märkimisväärses koguses taaskasutada.