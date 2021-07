Pärast valdade ühinemist suureks Järva vallaks on ka kogudused järjest enam hakanud otsima koostöövõimalusi. Idee korraldada kirikute päevad tuli Järva vallalt, kuid töörühma kuuluvad kõigi koguduste esindajad ja piirkondade kultuurikorraldajad ning paljud vabatahtlikud.

Järva valla kirikute päevadega tutvustame kirikute ajaloolist ja kultuurilist pärandit, anname ülevaate, mis kirikutes toimub ja kinnitame, et kirikusse on oodatud igaüks.

Kirikute päevade kavas on kontserdid, loengud, kohvikud, raamatulaadad, töötoad jne. Kaasatakse nii kohalikke esinejaid kui ka professionaale.

Muinsuskaitseameti ajaloomälestiste nõunik Ilme Mäesalu annab ülevaate kalmistukultuurist ja kalmistuturismi võimalikkusest ning kirikuaedade kunstist Eestist. Koos Voldemar Kuslapiga saab jalutada Järva-Madise, Järva-Jaani ja Koeru kirikaias. EKA professori Hilkka Hiiopi loengud tõstavad esile Christian Ackermanni loomingut Koeru ja Järva-Madise kirikus. Kirikuraamatutega saab tutvuda genealoog Andres Kruusmaa juhendamisel. Oluline sündmus on Vello Kallandi raamatu „Järva-Jaani Kangru Püha Georgiuse kirik ja kool“ esitlus Järva-Jaani kirikus.

Eesmärk on tõsta Järva valla kirikud esile kui kontserdikohad. Päevade peaesineja on Tõnis Mägi, kelle kontsert toimub Järva-Jaani kirikus laupäeval, 10. juulil kell 22. Ambla kirikus astub üles keelpillikvartett Prezioso koos Hanna-Liina Võsaga, Järva-Madisel musitseerivad Arne Lauri ja Ly Tolberg, Koerus vanamuusikaansambel Rondellus, Peetris Andrus Albrecht ehk Bonso jpt.

Programmi on kaasatud noored – näitame noorkunstnik Arli Orlovski joonistusi kirikutest, esinevad Järva-Madise noored Kaja Kraavi juhendamisel. Toimub Järva-Jaani noorte muusikute kontsert ning üles astuvad Koeru Muusikakooli õpilased jne. Noortele ja lastele pakuvad kindlasti huvi seiklusmängud ja tornikülastused.

Neil kahel päeval on Järva valla kirikute uksed valla ja oodatakse külastajaid. Mõlemal päeval on kogudused valmis tegema eraldi ekskursioone kirikutes ja kirikaedades. Võib tulla ka lihtsalt jalutama ja uudistama, kirikute juures on avatud kohvikud.