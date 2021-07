Turismiettevõtted soovitavad sel suvel puhata Eestis ning avastada siinseid paiku ja huviväärsusi. Et piiri taha reisimine on siiani mitmel moel keerukaks tehtud, kasutavadki eestlased üsna usinalt vabu päevi mööda kodumaad autoga ringi sõites. Tihtipeale aga tuleb neil ringreisidel passida mõne foori taga või kaardil näidatud otsetee asemel teha mõnekilomeetrine ring mööda tolmavat kruusateed – suvi on teetööde tippaeg.