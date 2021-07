Mari-Liis Jääger Rahatarkuse Teabekeskusest selgitas, et enamik inimesi kalkuleerivad enne laenuvõtmist oma sissetulekuid ja väljaminekuid, et välja selgitada kui suurt laenukoormust nad saavad endale lubada. Kesk-Eestis kalkuleeriti enim oma kulusid ja tulusid võrreldes teiste regioonidega.

Uuringust selgus, et kõige populaarsem tegur, mille põhjal otsustatakse laenu võtta, on odavus (kus on kõige madalam intressimäär ja tasud). Populaarsuselt teine vastus on mugavus ja lihtsus. Mida vanem inimene, seda rohkem hindab ta mugavust ja lihtsust. 9% inimestest võtavad laenu sealt, kust antakse. Kesk-Eestis eelistatakse kaks korda rohkem võtta laenu sealt, kus antakse võrreldes Tallinnaga. Pank on kõige populaarsem koht laenu võtmiseks. Kui 18–29aastased võtavad enim laenu sõpradelt, siis 60–74aastased võtavad kõige harvemini laenu sõpradelt. Kesk-Eestis võetakse kõige rohkem laene sõpradelt, vanematelt, eraisikust laenuandjalt ja kiirlaenu firmadest võrreldes teiste regioonidega.