Siili sõnul tulid pakkumised ainult esimese osa kohta. Edukaks tunnistas hankekomisjon MR Multi OÜ pakkumuse kogumaksumusega 35 779,20 eurot koos käibemaksuga. „Projekti eelarves oli esimese osa maksumuseks planeeritud 35 100 eurot, nii et pakkumus jäi enam-vähem eelarvesse," ütles Siil ja lisas, et tööd algavad lähiajal. „Katsume ajastada nii, et need segaks võimalikult vähe järve ääres toimuvaid üritusi."