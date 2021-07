Paide linnas ja Järva vallas on lõppenud kaasava eelarve hääletus. Paide linna elanikud otsustasid, et Paide tehisjärve ümbrus vajab uuendamist. Järva valla elanikud eelistasid, et lastel oleks Järva-Jaanis ja Koerus rohkem võimalusi vabas õhus tegutseda.