„Desinfektsioonipunktide kontrollimise eesmärk on tõkestada COVID-19 kolmanda laine tekkimist ja vähendada viiruse levikut,“ selgitas Terviseameti peadirektor Üllar Lanno. „COVID-19 levib peamiselt piisknakkusega inimeselt inimesele rääkimisel, köhimisel ja aevastamisel. Parim viis viiruse leviku tõkestamiseks on hea kätehügieeni järgimine, distantsi hoidmine, maski kandmine rahvarohketes siseruumides ning mustade kätega silmade, nina ja suu katsumise vältimine,“ sõnas ta.

Lanno sõnul on epidemioloogilises vaates oluline võtta kasutusele kõik ennetavad meetmed, et saaksime hoida ühiskonna avatuna. „Meie jaoks on oluline, et kaubanduskeskustes oleks olemas selleks vajalikud ja nõuetele vastavad vahendid,“ selgitas ta.