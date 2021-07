Lapsevanemad! Mida te ootate?

Praegu on tagumine aeg teha õpilastele esimene koroona-vaktsiin, et me sügisel ei alustaks kooliaastat taas klasside kaupa distantsõppele jäämisega. Aga vaadates väga visalt kerkivat vaktsineeritud laste arvu Järvamaal, tundub mulle, et suvi on lastevanemaid uinutanud ja uuele kooliaastale ei mõelda üldse. Aga peaks!