Paide vanalinna alast on ilmunud Andres Tvauri sulest ülevaatlik kokkuvõte, milles märgitakse, et hoolimata ulatuslikul alal Paide ajaloolise linnasüdame piirkonnas tehtud arheoloogilistest järelevalvetest, on keskaegseid leide ülivähe ja needki saadi vanalinna lõunaservast. Pole ka juhuleide, mis viitaksid keskaegsele linnale. Tvauri artiklist selgub, et arheoloogilist järelevalvet on tehtud rohkem kui 2,7 km ulatuses.