Raamatumüüjate suvi möödub kaasmaalastele tuleohutusest rääkides

Kenet Vuks (26) on üks neist, kes Järvamaal ukselt uksele käib, elanikele tuleohutusest räägib ning neile Nublu suitsu- ja vinguandurit müügiks pakub. Tallinnast pärit Kenet on juba kogenud müüja, tal on selja taga kolm müügisuve Ameerikas, üks Kanadas ja üks Inglismaal. Sel suvel oli tal plaan taas Ameerikasse raamatuid müüma minna, kuid koroona tõttu tuli tal kodumaale jääda.