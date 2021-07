Norrakate portaal yr.no ennustab samuti, et alanud nädalal on ilm veidi jahedam, kuid nädala lõpus temperatuur tõuseb. Ilm püsib päikeseline, aeg-ajalt on pilvi.

Eesti riigi ilmateenistus ennustab, et kuu teisel poolel muutub läänevool aktiivsemaks ja madalrõhkkondadel on meie ilmale rohkem sõnaõigust. See tähendab, et madalrõhulohud vahelduvad kõrgrõhuharjadega ja sagedamini sajab vihma. Õhutemperatuur käib juulikuule omast rada pidi.