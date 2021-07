Viimase seitsme päevaga on maakonda lisandunud kümme koroonapositiivset. Järva vald on haigusest endiselt prii.

Kõige rohkem nakatunuid on Paide linnas, kuhu on nädalaga lisandunud seitse koroonapositiivset (nakatumisnäitaja 66,9). Selle arvuga on Paide kogu riigi linnade seas teisel kohal. Rohkem nakatunuid on vaid Keila linnas (nakatumisnäitaja 139,39).