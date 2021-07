Piiripunktide avalikes testimispaikades läbi viidav antigeeni test on Eesti elanikele tasuta, teistel tuleb selle eest tasuda 30€. Tasuta testimine on mõeldud nendele, kes saabuvad nn riskiriigist (kahe nädala nakatumisnäitaja 100 000 inimese kohta on suurem kui 75).