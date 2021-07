Eesti proviisorapteekide liidu juhi Ly Rootslase sõnul on apteekidel hea meel ühineda Eesti vaktsineerimisprogrammiga.

"Me kõik peame pingutama, et jõuda karjaimmuunsuseni. Apteegid on ideaalsed kohad, kus saame pakkuda vaktsineerimise teenust, sest need on inimestele lähedal ja tuttavad," ütles Rootslane. Apteekides viivad vaktsineerimist läbi tervishoiuteenuse osutajad, kes on läbinud vastava väljaõppe, peamiselt meditsiiniõed. Apteegid annavad teenuse osutamiseks kasutada oma ruumid, seadmed ja IT vahendid.

Alates 20.juulist saab vaktsineerida kaheksas apteegis, seejärel lisandub apteeke juurde vastavalt vajadusele, kokku avatakse vaktsineerimise teenuse kuni 45 apteegis üheksas maakonnas. "Otsustasime alustada nii kiiresti kui võimalik, sest kahjuks on haigestumine jälle tõusutrendis," ütles Rootslane.

Terviseameti kõneisik Eike Kingsepp ütles, et Järvamaa apteekides pole praegu plaanis COVID-19 vaktsiinisüste tegema hakata. Ta täpsustas, et Järvamaal pole vaktsineerimiseks sobivate ruumidega apteeke.

Vaktsiin on tasuta

Sel nädalal saab vaktsineerida Tallinnas Rocca al Mare Keskuse apteegis, Tallinna Linnaapteegis Solarises, Ülemiste Südameapteegis ja Kivila Südameapteegis; Jõhvis Pargi Keskuse Apteegis, Narvas Astri Keskuse apteegis, Rapla apteegis ja Tartu Sõbra Apteegis. Vaktsineerimiseks on vajalik eelregistreerimine, rohkem infot vaktsineeriapteegis.ee.

COVID-19 vastu vaktsineerimine on 2021. aastal tasuta kõigile Eestis elavatele inimestele ja ka neile, kellel pole tervisekindlustust. Vaktsineerimine on avatud kõigile inimestele, kes on vähemalt 12-aastased. Apteekides vaktsineerivad tervishoiuteenuse osutajad kasutavad peamiselt Comirnaty vaktsiini (BioNTech – Pfizer).

Eesti apteekides on vaktsineeritud puukentsefaliidi ja gripi vastu juba kolm viimast aastat. Patsientide tagasiside on näidanud, et apteek on mugav ja ligipääsetav koht kõikidele Eesti inimestele ning see suurendab lisaks vaktsineeritute üldarvule ka elanike üldist vaktsineerimisalast teadlikkust. Apteegid alustavad ka teavitustööga, et anda inimestele infot, et vaktsineerimine on oluline ning tutvustavad erinevaid vaktsineerimise kohti ja registreerimise võimalusi.

COVID-19 haigust põhjustab koroonaviirus, mis on geneetiliselt sarnane SARS koroonaviirusele (Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus). COVID-19 sümptomid on mittespetsiifilised ja nende raskusaste võib olla erinev. Haigus võib kulgeda ilma haigustunnusteta, aga samas võib esineda ka raske kopsupõletik, riskirühma kuuluvate inimeste puhul võib haigus halvimal juhul ka surmaga. Enamikel koroonaviirusesse nakatunutest kulgeb haigus kergelt ja nad paranevad. Riskirühma kuuluvad vanemaealised ja krooniliste haigustega inimesed, kellel esinevad sagedamini rasked haigusvormid.

Eesti Proviisorapteekide Liit (EPAL) on Eesti suurim apteeke ühendav organisatsioon, mille liikmeteks on 287 apteeki ja 1100 apteekrit üle Eesti.