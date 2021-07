Näituse eksponaadiks on interaktiivne sein, mis tutvustab kümmet muusikažanrit ja nende arengut läbi rännakute ajas ning ruumis. Žanrite teekonnad ei ole olnud sirged ja kerged, paljugi on sündinud läbi pisarate, vaeva, koduigatsuse, lootuse, armastuse ja vastuhaku. Ükski nendest žanritest ei oleks sündinud ilma inimeste rändamiseta.

Interaktiivne sein võimaldab lugeda, aga ka vaadata videoid ja kuulata näiteid popmuusika ajaloost ning saada täpsemalt teada, kuidas mõjutas inimeste ränne erinevate muusikastiilide teket ja arengut. Näituse eesmärk on pöörata tähelepanu asjaolule, et inimeste rändel on ülioluline osa inimkonna ajaloos ning see on mõjutanud ka neid eluvaldkondi, mida esmapilgul rändega ei seostata.