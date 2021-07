Päästeamet: kesksuvel upub vähemalt kolm inimest nädalas

"Sel aastal on uppunud 35 inimest, kellest 17 just suvekuudel," teatas päästeamet sotsiaalmeedias. "Alates jaanipäeva nädalast oleme kaotanud veeõnnetustes minimaalselt kolm inimest nädalas."

Suurim uppumispõhjus on olnud vette kukkumine: 12 veesurma 35-st on juhtunud just nii. Suplemise tagajärjel on tänavu uppunud üksteist, kalastamise käigus kaheksa ja jääsõitu tehes üks inimene.