Seaduseelnõusid tuli kui Vändrast saelaudu

Meie põhiseadus sätestab, et kohaliku omavalitsuse esinduskogu on volikogu, kes valitakse vabadel valimistel neljaks aastaks. Sellest tuleneb, et kohaliku elu küsimuste üle otsustatakse põhilises osas just esindusdemokraatiat kasutades. Koha­liku omavalitsuse korralduse seaduses (KOKS) lubatud rahvaalgatuse ja -küsitluse korraldamine on vaid li-sainstrument, mille kasutamise üle ­otsustab lõppvastutajana ikkagi valla- või linnavolikogu.