10. augustil toimuval retkel on võimalus lähemalt uurida kuidas edeneb Kallissaare madalsoo taastamine.

Retkelised tutvuvad tretkejuht Leevi krummi juhendusel nõrglubja allikasoo veerežiimi taastamisega. Taastamisala jääb kogu ulatuses Saarjõe maastikukaitseala Karulaane sihtkaitsevööndisse. Kallissaare allika- ja madalsoo on tugevalt kuivenduse poolt mõjutatud, seda ilmestavad väga hästi metsastunud soo servaalad. Selleks, et säilitada haruldasi sookooslusi, mis on elupaigaks ka paljudele kaitsealustele taimeliikidele, tuli leevendada kuivenduse mõju, sulgedes kaitseala sisse jäävad kuivenduskraavid.