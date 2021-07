Sinu hääl loeb: Acadeemikud pürgivad Ostrova festivalile

Ostrova festival on kahepäevane muusikasündmus väikeses Ostrova külas, Setomaal. Kahe päeva jooksul esinevad nii Setomaa kohalikud muusikud, alles alustavad andekad artistid kui ka Eesti muusikamaailma tipptegijad.

Ostrova Festival XII Facebooki sündmuse lehel on algatatud küsitlus, keda sooviksid inimesed järgmise aasta suvel Ostrovas laval näha. Teisipäevase seisuga troonisid küsitluse ülemises otsas tuntud bändid nagu Terminaator, Singer Vinger ja Wiiralt, kelle poolt oli oma hääle andnud umbes 200–300 inimest.

Alles veidi üle nädala tagasi astusid Acadeemikud üles kodumaakonnas Väinjärve festivalil. Bändi kitarrist Raigo Prants rääkis, et tänavune suvi on Acadeemikute jaoks väga tegus. Prants sedastas, et kolme suvekuu peale annavad nad kokku 12 kontserti.