Koeru arstikeskuse arst Riina Lääne rääkis Järva Teatajale, et nende keskuses on vaktsineerimine käinud veebruarist saati. Alguses võeti ette nimistu riskirühma inimesed. Vaktsineerimissoovist hakkasid teada andma ka paljud nooremad. Nii tegutsetigi sedasi, et kui keegi enda vaktsineerimisaja ära ütles, kutsuti tema asemel teine soovija. Lääne sõnutsi on oluline, et ükski doos niisama raisku ei läheks.