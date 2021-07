Kinnisvaraportaalis oli krundi hind 249 000 eurot. Millise summaga see kaubaks läks, jääb saladuseks. Ametikooli peahoone kõrval enamasti tühjana seisev uus praktikamaja jääb aga endiselt haridusministeeriumi käsutusse.

Ligi 3,3 miljonit eurot maksma läinud praktikamaja ehitati 2014. aastal suuresti Euroopa Liidu toetuse eest. 2015. aasta sügisest on see koht ametnike keeles alakasutatud, sest Põltsamaa ametikool lõpetas siis tegevuse. Praktikamaja läks toona Järvamaa kutsehariduskeskuse kätte, kuid selle kooli õppehooned on peamiselt Paides ja Säreveres ning Põltsamaal asuvas 3600-ruutmeetrises praktikamajas tehti vaid mõni koolitus paarikümnele õpilasele.