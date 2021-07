Ebameeldiv, kuid tähelepanu vajav teema: kõhuussid

«Kõige tuntumad sooleparasiidid on solkmed, naaskel­sabad, nudipaelussid ja maksakaanid – kõik nad on levinud pea üle kogu maailma,» räägib Viisimaa. Nakkus levib tema sõnutsi saastunud käte, mängu­asjade ja tarbeesemete kaudu või toidu vahendusel. «Näiteks võib saada ussid lihast või kalast, mida pole piisavalt töödeldud või on valesti töödeldud, aga ussimunad satuvad orga­nismi ka saastunud vee või puuviljade-marjadega.»