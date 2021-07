Türilaste kodustes panipaikades on piisavalt kraami, mida ära ei raatsi visata, ja taskukohase hinna eest võib hoovimüügipäeval kõik see omale uue omaniku leida.

Juba 2019. aasta suvel korraldatud ülelinnaline hoovimüügipäev näitas, et ettevõtmine on kevadpealinlaste hulgas oodatud ning pelgalt ühest päevast suve jooksul ei jätkugi, et oma üleliigne kraam soodsalt maha müüa. Nii sai esimene hoovimüügipäev augusti lõpul ka järje.