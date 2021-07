Just nii oleme jõudnud tänapäeva meditsiinini

India ja Lõuna-Aafrika algatust toetab praeguseks üle saja riigi, sealhulgas mitmesugused rahvusvahelised organisatsioonid nagu WHO ja United Nations AIDS. Eesmärk on võimal­dada madala sissetulekutega riikidel ise ­endale toota vajalik kogus uut ­tüüpi COVID-19 vaktsiini.

Farmaatsiaettevõtted seda ei soosi ja näevad selles pigem konkurentidele tehtavat teenet, millega võimaldatakse neil omandada mRNA tehnoloogia, ­kuhu on aastakümneid kulutatud nii töötunde kui ka raha ja mille tulemusel on meditsiiniteadus viidud uuele tasemele. Kuid mida ühist on vaktsiinivastaste ja patendi kaitse kaotamise vahel?